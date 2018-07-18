CHP'den Çorlu tren faciası raporu: Adım adım ihmaller zinciri

Çorlu’da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin ihmaller CHP tarafından raporlaştırıldı. Raporda Türkiye genelinde bin 200 kontrol memuru olması gerekirken sadece 39 memur olduğu belirtilirken, kaza bölgesindeki 138 kilometrelik mıntıkada sadece bir kişinin çalıştığı ve onun da hafta sonları izinli olduğu bildirildi.

CHP, Tekirdağ Çorlu’da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin ihmalleri ortaya koyan yeni bilgilere ulaştı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, bölgede sadece bir tane yol ve geçit kontrol memurunun görev yaptığına, onun da cumartesi-pazar çalışmadığı için bölgedeki sorunun belirlenemediğine dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre raporda, Türkiye çapında 11 bin km uzunluğundaki demiryolu hattında sadece 39 yol ve geçit kontrol memuru görev yaptığı, oysa bin 200 kontrol memuru olması gerektiği vurgulandı.

RAPOR AÇIKLANACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tren kazasının yaşandığı bölgeye giderek CHP’nin ihmalleri ortaya koyan raporunu açıklayacak.

Kazaya ilişkin dikkat çekici bilgilere ulaşan Tekirdağ Milletvekili Aygun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile konuyu Meclis gündemine taşıdı. Aygun, AKP iktidarında “yol bekçiliği ve yol çavuşluğu” gibi önemli unvanların kaldırılarak, “hat bakım ve onarım memuru” unvanı adı altında, pek çok alanda hizmeti kapsayan yeni unvanlar icat edildiğine dikkat çekti. Bu yeni politikaya bağlı olarak mevcut “yol bekçileri” görevine devam ederken yenilerinin alınmadığına, emekli olanların yerine atamalar yapılmadığına işaret eden Aygun, “Türkiye’de şu anda 39 tane yol geçit kontrol memuru (yol bekçisi) bulunmaktadır. Ülkemizin 11 bin 394 km konvansiyonel demiryolu ağına sahip olduğu düşünüldüğünde bin 200 civarında yol bekçisine ihtiyaç bulunmaktadır. Geçmişte yol bekçileri 10 ila 11 km’lik mıntıkalarda, hasar gören bölgeyi sırt çantasında taşıdığı ekipmanla tamir eder, daha büyük onarım isteyen işlerde ise üstlerine bilgi vererek, arızanın giderilmesini sağlardı” dedi.

'DÖRT YOL BEKÇİSİ EKSİK'

Çorlu’daki kazanın olduğu bölgede 138 kilometrelik mıntıkada beş yerine sadece bir yol bekçisinin görev yaptığını kaydeden Aygun, “Yani bu mıntıkada dört yol bekçisi eksiği bulunmaktadır. Tek yol bekçisinin görev yaptığı bölgede, kaza olan hafta cumartesi-pazar kimse görev yapamamıştır. Kazanın olduğu 8 Temmuz günü, aşırı yağış olunca menfezdeki sıkıntı tespit edilememiş ve bu elim tren kazası yaşanmıştır” dedi.

Aygun, TCDD, Sirkeci- Uzunköprü hattında belirli kilometrelerde köprü ve menfezlerde çeşitli imalatlar yapmak üzere 2013 yılında ihaleye çıkıldığını, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi kapsayan bu hattın kazanın gerçekleştiği 164+590’uncu kilometresinin bu onarımın dışında tutulmasının nasıl açıklandığını da sordu.

“Kaza olan bölümün apar topar tamir edilerek seferlerin yeniden başlatılması doğru mudur” diye soran Aygun, “Can korkusu nedeniyle 12 Temmuz’da sefer yapan trende sadece 2 yolcunun bulunması, vatandaşın devlete güvenmediğini ortaya koymaktadır” dedi.

'KAZALAR TESADÜF DEĞİL'

Kazanın olduğu Halkalı-Muratlı hattında menfez bakım ve taş duvar yapım işleri için de TCDD tarafından 2018 yılında ihaleye çıkıldığını, bu ihaleye 7 Haziran 2018 tarihinde onay verildiğini belirten Aygun, ancak ihalenin ödenek tahsisi yapılmadığı için 20 Haziran’da iptal edildiğini de vurguladı. TCDD’nin 2016’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ şeklinde ikiye bölünmesinin, demiryolu güvenliğini hiç olmadığı kadar yok ettiğine işaret eden Aygun, “AKP iktidarında yaşanan Pamukova, Tavşancıl, Kütahya ve Çorlu kazaları tesadüf değildir. Kuruma yatırım yapmak yerine vitrine dönük gereksiz harcamalar, kazalara davetiye çıkarmaktadır” ifadelerini kullandı.