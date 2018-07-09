CHP'den Çorlu için araştırma önergesi

CHP Milletvekili Zeynel Emre, Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasının araştırılması için önerge verdi.
Pazartesi, 09 Temmuz 2018 20:01

CHP milletvekili Zeynel Emre , Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasının araştırılması için önerge verdi.

Önergede, “Ülkemizde kamu görevlileri ve siyasilere yönelebilecek her türlü idari ve adli soruşturmanın amacından uzaklaştırılmasının ağır bedelini ne yazık ki yeni yeni toplu ölümlerin yaşandığı kazalarla ödemekteyiz” ifadelerine yer verildi.