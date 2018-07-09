CHP'den Çorlu için araştırma önergesi

CHP milletvekili Zeynel Emre , Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasının araştırılması için önerge verdi.
Önergede, “Ülkemizde kamu görevlileri ve siyasilere yönelebilecek her türlü idari ve adli soruşturmanın amacından uzaklaştırılmasının ağır bedelini ne yazık ki yeni yeni toplu ölümlerin yaşandığı kazalarla ödemekteyiz” ifadelerine yer verildi.
Tekirdağ tren faciasının sonu, Pamukova tren faciasının sonuna benzemesin; kazanın faturası sadece makinistlere kesilmesin diye TBMM'yi göreve çağırdık!.. pic.twitter.com/6QOtByqaLP
— Zeynel Emre (@ZeynelEmre_) 9 Temmuz 2018