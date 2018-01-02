CHP'den asgari ücret önergesi

CHP tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, asgari ücretin 2018 yılı için en az net 2 bin TL olması gerektiği belirtildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, asgari ücretin 2018 yılı için en az net 2 bin TL olması gerektiği belirtildi.

Önergede, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, Anayasa ve Asgari Ücret Yönetmeliğince belirlenen kriterlere uygun davranıp davranmadığının araştırılması, açıklanan asgari ücret ile geçinebilmenin mümkün olup olmadığının belirlenmesi ve diğer ülkelerdeki asgari ücretlerin araştırılması için Mecliste araştırma komisyonu kurulması istendi.