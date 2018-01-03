CHP'den AKP-Cemaat ilişkisine dair kitapçık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), AKP ve Gülen Cemaati ilişkisini detayları ile anlatan bir kitapçık hazırladı.

CHP Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi, “AKP, 15 Temmuz’dan Sonra da FETÖ’den Kopamadı” isimli bir kitapçık hazırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran sorumluluğunda hazırlanan kitapçıkta, AKP'nin Gülen Cemaati ile olan ilişkisi detaylıca anlatıldı.

Kitapçıkta, darbe girişiminin ardından "FETÖ ile mücadele ettiğini" iddia eden AKP hükümetinin, geçmişten beri adı Gülen Cemaati ile pek çok defa anılan isimleri önemli görevlerde tutmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Kitapçıkta ayrıca, Erdoğan ve AKP tarafından yapılan atamalarda yine adları bir dönem Gülen Cemaati ile anılan kimi isimlerin oldukça kritik görevlere getirildiği de belirtiliyor:

CHP'nin kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.