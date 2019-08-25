CHP'den Ahmet Türk'e dayanışma ziyareti

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, parti meclisi üyesi İlhan Cihaner, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş ve CHP'li Mahmut Duyan kayyum atanan Mardin'in seçilmiş başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

CHP Milletvekilleri Mardin'in seçilmiş başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti. CHP'li Ali Şeker, "Sandığın gaspı karşısında direnmek herkesin boynunun borcudur" derken CHP'li İlhan Cihaner ise, "Güçlü bir dayanışma şart. Biz de bunun için buradayız” diye konuştu.

Ziyarette ilk olarak konuşan Ahmet Türk "Demokrasinin güçlü hale gelmesi için hepimiz bu süreçte payımıza düşenin ne olduğunun bilincindeyiz. Bugün CHP heyetinin buraya gelmiş olması bizim için çok anlamlıdır, çok değerlidir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Antidemokratik ve hukuk dışı kayyım darbesinin karşısında olduğumuzu göstermek için seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü ziyaret ettik.https://t.co/gv26xwTfX1 — İlhan Cihaner (@ilhancihaner) August 25, 2019