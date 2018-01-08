CHP'de yine kavga çıktı

CHP Afyonkarahisar il başkanlığı 36. olağan kongresini dün tamamladı. Kongre sırasında eski il başkanı Yalçın Görgöz ile eski İhsaniye ilçe başkanı Halil Ceyhan arasında seçim bütçeleri konusunda tartışma çıktı. Bunun üzerine Halil Ceylan'ın oğlu, Görgöz'ün boğazına sarılıp, kürsüden indirmeye çalışarak müdahale etti.

CHP Afyonkarahisar il başkanlığının 36’ncı olağan kongresi dün tamamlandı. Kongre sırasında 2014 mahalli idareler seçimi için ayrılan bütçe konusunda Görgöz ile Ceyhan arasında tartışma çıktı. 2014 seçimleri için Afyonkarahisar'a ayrılan bütçenin ilçe örgütlerine dağıtılmamasını eleştirerek "böyle devrimcilik olmaz" diyen Halil Ceyhan, “16 ilçemiz var. Bu 84 bin liradan 5 bin lira para düşer. Bu para ilçe örgütlerine dağıtılsaydı ne güzel olurdu. İlçelerden gelirken arkadaşlarımız araba parası bulamadı. Devrimcilik bu değildir. Devrimcilik el kaldırmayla olmaz. Devrimcilik, mazlumun ve garibin yanında olmaktır, haram yememektir” dedi.

Görgöz ,cevaplamasına izin verilmemesine rağmen “Şahsi bir sataşma var. Sadece bir şey söyleyeceğim. CHP'nin bir kuruşuna halel getiren ve onu zayi eden şerefsiz ve alçaktır” diyerek açıklamasına devam ederken, Halil Ceyhan'ın oğlu Mehmet Ceyhan, Görgöz'e saldırdı. Boğazına sarılarak kürsüden indirmeye çalışırken arbede çıktı. Polis ve partililerin araya girmesiyle olayın büyümesi engellendi.

Kongre sonucunda tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Kemal Demirkırkan yeniden seçildi.