CHP'de olaylı toplantılar sürüyor

CHP'de olaylı kongreler sonrası devir teslim törenlerinde de olay çıktı.

CHP Antalya İl Başkanlığının geçen hafta sonu yapılan genel kurulunda seçimi kazanan Ahmet Kumbul, parti binası önünde düzenlenen törenle görevi İl Başkanı Mustafa Erdem'den devraldı.

Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara ve Mustafa Akaydın, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile çok sayıda parti yöneticisi ve partili katıldı.

Parti binası önünde toplanan kalabalığa seslenen eski il başkanı Mustafa Erdem, seçim süreciyle ilgili sert eleştirilerde bulundu. Delege seçim süreçlerine hiçbir müdahalede bulunmadığını belirten Erdem, “Üzülerek belirtmek isterim ki, il kongresi süreci maalesef beklenen, özlenen tarafsızlık içinde gerçekleşmedi. Bireysel gelecek kaygıları ülkenin geleceğinin önüne geçti. Genel başkan yardımcıları bir yandan, 'Antalya'yı ben yönetirim' iddiası içinde olanlar bir yandan sanki bir telaş içindeydiler. Bir genel başkan yardımcısı düşünün, seçimden bir gün önce gelecek ve geliş sebebini 'Sayın genel başkanın bütün belediye başkan adaylarını listelerine yazma talimatını getirdim' diye açıklayacak. Bu aslında aklımızla alay etmek değil de nedir? Bunun için Antalya'ya mı gelinir? Bir divan başkanı düşünün havaalanına kendisini karşılamaya giden il başkan yardımcısının olduğu il başkanının aracına binmeyecek, önceki il başkanımızın aracıyla gelecek. Yine bir divan başkanı düşünün, mesajla iletilen talimatlar doğrultusunda divanı yönetecek. Bütün bu olumsuzlukları birebir gördüğüm, yaşadığım halde kongrenin partimize yakışır olgunlukta gerçekleşmesi için tek kelime etmedim" diye konuştu.

'BİZİ Mİ DÖVECEKSİNİZ'

Başarının ölçüsünün alınan sonuçlar olduğunu da belirten Mustafa Erdem, kendi döneminde Muratpaşa'da "başarısız", "yetersiz" kampanyasının had safhada olduğunu belirterek, ilçelere göre referandum sonuçlarına göre istatistik bilgileri paylaşmaya başladı. Bu sırada bazı partililer Erdem'e tepki göstererek kalabalığın içinden üzerine yürümeye çalıştı. Diğer partililerin engel olmaya çalıştığı saldırı sırasında bir partili ise Erdem'e küfretti. Üzerine yürüyen partililere tepki gösteren Erdem, “Ne oluyor arkadaşlar? 70 yılda 7 kez iktidar olamamışız neyi tartışıyoruz? Bizi mi döveceksiniz, neyi tartışıyoruz" dedi. Erdem, kendisine küfreden partiliyle ilgili olarak, "İl başkanım o küfrü yiyecek" diyerek, yeni İl Başkanı Kumbul'a tepkisini dile getirdi. Saldırgan partililerin uzaklaştırılmasının ardından Erdem, yeni yönetime başarılar diledi.