CHP'de Kılıçdaroğlu'na üç rakip birden

CHP Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacak üç isim olduğu belirtiliyor.

CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı’nda son dönemece girildi. 3-4 Şubat’ta yapılacak kongre için hazırlıklar tamamlanırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday çıkıp çıkmayacağının da bu hafta netleşmesi bekleniyor.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, kulislerde adaylık için en çok konuşulan isim Yalova Milletvekili Muharrem İnce. 2014 yılında yapılan olağanüstü kongrede 177 delegenin imzasıyla aday olan, tepki oyları da eklenince 415 gibi önemli bir delege desteği alan İnce’nin adaylık için nabız yoklamaya başladığı biliniyor.

CHP tüzüğüne göre genel başkan adaylığı için kurultay delegelerinin yüzde 10’unun yazılı önerisi gerekiyor. Bu, 130’a yakın delegenin desteğini almak anlamına geliyor.

CHP’de genel başkanlık için konuşulan bir diğer aday ise eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal oldu. Dün akşam saatlerinde de Kocasakal’ın, Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını açıklayacağı duyuruldu.

Eski CHP milletvekili Umut Oran da nabız yoklayan bir diğer siyasetçi.