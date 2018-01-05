CHP'de İstanbul İl Başkanlığı kulisleri hızlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 13 Ocak'ta yapılacak il kongresi öncesi İstanbul İl Başkanlığı görevi için kulislerde adı geçen Doç. Dr. Yunus Emre ile görüştüğü ifade edildi.

Kulislerde uzun süredir CHP İl Başkanlığı için ismi dillendirilen Kültür Üniversitesi Ögretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez’deki makamında bir araya geldiği belirtiliyor.

Düzgünhaber'de yer alan habere göre, Yunus Emre görüşmede Kılıçdaroğlu’na “İstanbul İl Başkanlığı için genel anlamda ismim üzerinde bir anlayış birliğinin oluştuğunu görüyorum. Geçmişte partiye yaptığım hizmetler ve akademisyen kimliğimle yaptığım çalışmaların ışığında partiye faydalı olacağıma inanıyorum. Eğer uygun görürseniz, herkesi kucaklayan, ötekileştirmeyen, teşkilatları yapıcı bir şekilde ayağa kaldırmaya hazırım” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ise görüşmeden oldukça mutlu ayrıldığı, gençlerin siyasete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hayırlı olsun, demokratik bir süreç içerisinde yarışa katılın. Arkadaşlarımla birlikte İstanbul konusunda durum değerlendirmesi yapacağım. Gerekirse yeniden görüşürüz” dediği ifade ediliyor.