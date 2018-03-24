CHP'de İstanbul Büyükşehir'e bir aday adayı daha çıktı

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı... Daha önce de Akif Hamzaçebi de aynı makama aday adayı olduğunu duyurmuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Tanal, yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu ifade ederek aday belirleme yönteminin mutlaka ön seçimle belirlenmesini istedi.

Bilecik Haber'e açıklama yapan Tanal, ''Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayıyım. Mutlaka ön seçim olmalı ve ön seçim olduğu takdirde de partililerimizin desteğini alacağıma da inanıyorum'' dedi.

Tanal, ''Evet Belediye Başkanı adaylarının delege değil üye bazında tüm örgütlerde yapılmasının doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.

"MAKAM ARACI KULLANMAYACAĞIM"

Adaylığı kesinleştiği takdirde seçimleri kazanacağını aktaran Tanal, belediye başkanı olduktan sonra ise kesinlikle makam aracı kullanmayacağını söyleyerek makam odasının mandallarını söktüreceğini, vatandaşın istediği saatte, istediği şekilde rahatlıkla kendisine ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi.

Tanal, Mehmet Akif Hamzaçebi'den sonra CHP'de İBB Başkanlığı'na adaylığını açıklayan ikinci isim oldu.