CHP'de Abdullah Gül tepkileri...

2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi CHP içinden farklı açıklamalar, farklı değerlendirmeler gelmeye devam ederken, bu konuda önce çıkan başlıklardan biri de Abdullah Gül ismi üzerindeki tartışmalar oldu.

CHP'de 2019 tartışmaları şimdiden kafaları karıştırmış durumda.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimde "sağcı" bir aday göstereceği iddiaları parti kulislerinde ağırlık kazanırken, bu iddialar Kılıçdaroğlu'nun “Adayımızı açıklamış olsaydık lime lime ederlerdi” sözleriyle daha da güç kazanmıştı.

Bu ismin İlhan Kesici olabileceğine ilişkin iddialara henüz bir yalanlama gelmezken, bir diğer tartışma başlığı da Abdullah Gül olmuş durumda.

Kılıçdaroğlu'nun AKP'nin çıkardığı tüm yasaları onaylayan ve adı 'Çankaya Noteri'ne çıkan Abdullah Gül'ü "tarafsız cumhurbaşkanı" ilan etmesi parti içinde tartışmaya neden oldu.

Kulislerde konuşulan Abdullah Gül ve Yılmaz Büyükerşen isimleri için, "Abdullah Bey'in cumhurbaşkanlığı tarafsızdı. Eskişehir Belediye Başkanımız Sayın Büyükerşen de son derece başarılı. Fakat bugüne kadar her iki isimle de böyle bir konuyu konuşmadık" diyen Kılıçdaroğlu'na Gül konusunda ilk tepki Mehmet Ali Çelebi'den geldi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Ali Çelebi, tartışmalara ilişkin, "Abdullah Gül mü? Yok artık daha neler! Düşünen yanar!" derken, CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgin, "Baştan söyleyeyim ve tarihe not düşmüş olayım; Gül varsa en azından ben yokum... Yaşadığımız cehennemin yol taşlarını döşeyen, ateşine odun taşıyan en azından makamdayken susan, düşünce demokrat olandan umut olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP'de daha önce de Dursun Çiçek, Gül konusunda açıklamada bulunmuş, "Özellikle Saadet Partisi, İYİ Parti'de bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz ama 100 bin imza toplamalarında bir sıkıntı olursa bir grup 20 milletvekilinin imzası bunun için de yeterli. İhtiyaç olduğunda biz de kurumsal olarak imza verebiliriz. Meclis'te imza verip 100 bin imza yerine 20 imza ile bu adaylaşmayı kolaylaştırabiliriz. Birinci turda bütün partilerin aday göstermesini tercih ediyoruz. Tabii bu konuda da Saadet Partisi'nin adayının Abdullah Gül olmasını da temenni ediyoruz" demişti.

Konuya ilişkin CHP Kurultayın sonrası Politikyol'a konuşan Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner de, Gül iddialarına tepki göstermişti:

Selin Sayek Böke: 2019 adayı samimiyetle demokrasiyi savunacak, içselleştirecek biri olmalı. Mesela bugün Türkiye’de demokrasinin yıkılmasında sorumluluğu olan Abdullah Gül aday olmamalı. İlhan Cihaner: Olmayacak da…

AKP'Lİ YAZARDAN 'GÜL' YORUMU

AKP'li yazar Fuat Uğur, konuya ilişkin Türkiye gazetesinde bir köşe yazısı kaleme almış ve Gül'ün adaylığının "kısık ateşte pişirildiğini" söylemişti.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sonunda Abdullah Gül bombasını patlattı. Şirin Payzın’ın dinleyici olarak katıldığı CNN Türk’teki 'Ne oluyor?' programında konuşan Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi konusunda 'Abdullah Bey esas olarak tarafsız cumhurbaşkanlığı yaptı. Zaman zaman eleştirdik ama olabildiğince tarafsız Cumhurbaşkanlığı yaptı. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı dönemine saygı duyuyorum' diyerek açık kapı bıraktı. Zaten kendisini bir kez de ziyaret ettiğini söylemeyi ihmal etmedi" diyen Uğur, "Gerçi Cumhurbaşkanlığı döneminde önüne gelen 836 kanundan yalnızca dört adedini veto eden, kalanını onaylayan Abdullah Gül için kendisi başta olmak üzere tüm CHP’li vekiller 'Çankaya’nın Noteri' yakıştırmasını yapmışlardı ama ne gam. Şimdi birileri (artık o birilerinin kim olduğunu bana söyletmeyin) istediği için kısık ateşte Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığı fikrini pişiriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.