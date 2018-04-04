CHP sosyal medyada partiyi eleştiren üyelere hızla işlem yapacak

CHP İzmir il yönetim kurulu, partiyi, parti yöneticilerini ve üyelerini sosyal medya ya da basın yoluyla kamuoyu önünde kötü gösterecek, küçük düşürecek paylaşımların sahipleri hakkında disiplin mekanizmasını daha hızlı işletme kararı aldı.

CHP İzmir il başkanı Deniz Yücel başkanlığında toplanan yönetim kurulu, sosyal medyada söylem birliği yaratmak amacıyla karar aldı. Buna göre partiyi, parti yöneticilerini ve üyelerini kamuoyu önünde kötü gösterecek, küçük düşürecek paylaşımların sahipleri hakkında disiplin mekanizması daha hızlı işletilecek.

Yücel, "Demokratik haklarımızı kullanırken de dikkatli olmalıyız. Bu hakkımızı kullanırken partimize istemeden de olsa zarar verebiliyor, partimizi veya yöneticilerimizi kamuoyu önünde tartışılır hale getirebiliyoruz. İktidar hedefiyle 2019'a kilitlenmişken emeklerimizi boşa çıkarabilecek durumlara karşı kararlar aldık. Artık özellikle sosyal medya ve basın üzerinden partimizi veya partililerimizi zor durumda bırakacak ve seçmen nezdinde partimize zarar verebilecek konularda önce uyarı, ardından da disiplin işlemini hızlı bir şekilde işleteceğiz. Genel merkezimizin ve örgütümüzün belirlediği söylem ve propaganda çalışmalarına zarar verecek hareket ve söylemlerle ilgili de uyarı ve disiplin yolunu izleyeceğiz" dedi.