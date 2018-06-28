CHP milletvekili Gürsel Erol'dan ihraç açıklaması

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'den ihraç edilmesi gündemine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevkedilmesine dair açıklamada bulundu.

Erol, düzenlediği basın toplantısında "Bir partiye gönül bağı olmak, bir partide olmak sadece üyelikle olmaz. Onun etik değerlerini, geleneklerini, kültürünü, siyasi davranışını benimseyerek olur. Bunlara her zaman sahip çıktım, bundan sonra da devam edeceğim. Daha bir hafta geçmemişken genel merkezimiz seçim sonuçlarını değerlendirmek yerine, Türkiye’nin yeni bir rejime geçişini değerlendirmek yerine yalnızca bir milletvekilinin ihracı için parti meclisi toplanıyor. Toplanmasındaki niyeti, tekelleşen bir genel merkezde siyasetin olduğunu, koltuk adamlığının olduğunu, dava adamlığının olmadığını söylemek istedim" dedi.

CHP yönetimine dair eleştirilerini de dile getiren Erol, "Dokuz dönemdir kaybedilen seçimin sonucuna rağmen eğer insanlar yerini muhafaza ediyorsa ve iki dönemdir milletvekili çıkaramayan bir ilden gidip de milletvekili olunuyorsa bunu herkesin vicdanına sunuyorum. Koltuk adamı kimin olup olmadığını herkes kıyaslamalı. Ayrıca bu parti kendi gerçeklerine ve değerlerine dönmelidir. Muharrem İnce bunun en güzel örneğidir" ifadelerini kullandı.