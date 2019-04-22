CHP, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya karşı 81 ilde sokağa çıkıyor

CHP, Ankara Çubuk'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleşen saldırıya karşı pazartesi günü 12.00'da 81 ilde eş zamanlı olarak sokağa çıkılacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta asker cenazesinde linç girişimine uğramasına karşı tepkiler büyüyor.

CHP örgütleri Çubuk’ta yaşanan saldırıya karşı pazartesi günü 12.00’da 81 ilde eş zamanlı olarak sokağa çıkılacağını açıkladı.

Genel Başkanımıza yapılan hain saldırıya karşı 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapılacaktır.

Ankara İl Başkanlığı olarak 22 Nisan Pazartesi günü saat 12:00'de Güvenpark il binamız önünde bulaşacağız.

Tüm üyelerimizi ve yurttaşlarımızı bekliyoruz. #KılıcdaroğluYalnızDeğildir — CHP ANKARA (@CHPankarailbsk) April 21, 2019

Bugün, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının ardından Merkez Yönetim Kurulu ve milletvekilleri ile gerçekleştirilen toplantıların ardından TBMM'de saldırıya ilişkin araştırma önergesi verilmesinin ve il başkanlıkları aracılığıyla basın açıklamaları yapılmasının konuşulduğu belirtilmişti.