CHP, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya karşı 81 ilde sokağa çıkıyor

CHP, Ankara Çubuk'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleşen saldırıya karşı pazartesi günü 12.00'da 81 ilde eş zamanlı olarak sokağa çıkılacağını açıkladı.
Pazartesi, 22 Nisan 2019 00:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta asker cenazesinde linç girişimine uğramasına karşı tepkiler büyüyor.

CHP örgütleri Çubuk’ta yaşanan saldırıya karşı pazartesi günü 12.00’da 81 ilde eş zamanlı olarak sokağa çıkılacağını açıkladı.

Bugün, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının ardından Merkez Yönetim Kurulu ve milletvekilleri ile gerçekleştirilen toplantıların ardından TBMM'de saldırıya ilişkin araştırma önergesi verilmesinin ve il başkanlıkları aracılığıyla basın açıklamaları yapılmasının konuşulduğu belirtilmişti.