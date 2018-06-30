CHP ilçe başkanı evinde ölü bulundu

CHP'nin Elazığ Palu ilçe başkanı Selahaddin Hancı evinde ölü bulundu.

Elazığ'ın Palu CHP ilçe başkanı Selahaddin Hancı (79), evinde ölü bulundu. Hancı'nın kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Palu'da CHP ilçe başkanlığı görevini yürüten Selahaddin Hancı'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yalnız yaşadığı eve gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları, bekar olan Selahaddin Hancı'yı hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hancı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopside Hancı'nın kalp yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.