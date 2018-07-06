CHP heyeti İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi'ne alınmadı

CHP heyeti, Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilen İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’nde incelemelerde bulunmak istedi. Görevliler, "Rektörlüğün talimatı var içeriye alamayız" diyerek CHP heyetini bahçeye sokmadı.

Türkiye'nin en eski, dünyanın ise en saygın botanik bahçelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi'nin müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmiş ve önceki hafta da tahliye işlemi için düğmeye basılmıştı. Ancak bahçe için yeni bir yerin tahsis edilmemesi tartışmaları alevlendirmişti.

Bu durumu Fatih Belediyesi Meclisi’nin gündemine getiren CHP’li üyeler de durumu protesto etmiş ve incelemelerde bulunmak için bugün Botanik Bahçesi’ne gideceklerini açıklamışlardı.

Sözcü'nün haberine göre bugün sabah saatlerinde Botanik Bahçesi’nin de bulunduğu kampüse gelen heyet, içeriye alınmadı. Kapıdaki görevliler “Rektörlüğü talimatı var. İçeriye alamayız” deyince, CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker “Bir milletvekili nasıl üniversite binasına alınmaz” diye tepki gösterdi.

CHP’li heyet daha sonra bölgeden ayrıldı. Kampüs önündeki yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

Öte yandan bahçenin akıbeti için üniversite yönetiminin toplantı halinde oldukları öğrenildi.