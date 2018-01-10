CHP Grup Başkanvekili: Fotoğrafı görünce içim sızladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilen fotoğrafını Twitter'da paylaşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a "fotoğrafı görünce içim sızladı" sözleriyle tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından CHP'li Belediye Başkanları Battal İlgezdi ve Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının tartışmaları devam ederken CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın resmi hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

BirGün'ün haberine göre CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, resmi sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte birkaç saat önce çekilen fotoğrafını yayınlaması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Ali Kılıç'a sert tepki gösterdi. Özel, parlamento muhabirlerini ziyareti sırasında "Maltepe Belediye Başkanı’nın çektirdiği fotoğrafı görünce içim sızladı. Bunun dışında bir yorum yapmaya gerek görmüyorum." dedi.

CİHANER'DEN TEPKİ

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Cihaner; "Belediye başkanlarımızın (parti politikalarını, kaygılarını ve gündemlerini gözetmeyip) "iktidara yaranma" görüntüsü verebilecek söylem ve görüntülerden kaçınmaları gerekir. Zorunlu resmi temaslar dışındaki bu görüntüler, -en azından- boyun eğmeyenlere ve direnenlere hakarettir" ifadelerini kullandı.