Cezaevindeki tatbikat gerçek sanıldı, ekipler alarma geçti

Sivas'ta yangın tatbikatını gerçek sananların, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içerisinde yapılan yangın tatbikatından çıkan dumanları gören vatandaşlar yangın olduğunu düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnfaz kurumu yetkilileri ile itfaiye ekiplerinin görüşmesi sonrası mahkumlara cezaevi içerisinde yangın eğitimi verildiği ve cezaevi çevresinde oturanların yangını gerçek zannedip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdikleri ortaya çıktı.

Gerçeğin anlaşılmasının üzerine olay yerine gelen çok sayıdaki itfaiye, polis, doğalgaz ve sağlık ekibi olay yerinden ayrıldı.