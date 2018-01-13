Cezaevindeki 3 eski polis sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

Cezaevindeki eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile iki yardımcısı Emniyet'e götürüldü.

İstanbul'da yürütülen "FETÖ" soruşturması kapsamında, cezaevindeki eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile iki yardımcısı Emniyet'e götürüldü.

Habertürk'ün haberine göre şüphelilere, "17 Aralık soruşturma belgelerinin ABD'ye kaçırılması" ve "Metin Topuz ile Hüseyin Korkmaz'la ilişkileri"nin sorulacağı öğrenildi.

ABD Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı, tutuklu Metin Topuz, ek ifadesinde Yakup Saygılı ile ABD'ye 3 günlük bir geziye gittiklerini söylemişti. Yakup Saygılı ve yardımcılarının bu ifadenin ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldüğü belirtildi.