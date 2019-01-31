Cezaevinde sağlık hizmeti daha iyi diye tutuklanmak için girmek için soygun girişiminde bulundu...

ABD'de ilginç bir soygun girişimi yaşandı. William J. Gallagher adlı kişi, cezaevine girerek daha iyi bir sağlık hizmeti almak için banka soygunu girişiminde bulundu. Savcı James Griffin, olayla ilgili 'Sağlık hizmeti alabilmek için bir kişinin banka soygunu yaptığını daha önce hiç duymadım. ABD'deki sağlık hizmetlerinin geldiği nokta açısından üzücü bir durum. Kısaca söylemek gerekirse, bir kişinin sağlık hizmeti alabilmek için bir banka soyması gerekiyor' dedi.

ABD'de cinayete teşebbüsten 20 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalan William J. Gallagher, serbest bırakıldıktan 1 yıl sonra banka soygunu girişiminde bulundu.

Olayın ardından ifadesi alınan vezne çalışanı, soygunu ‘tuhaf' olarak değerlendirdi ve Gallagher'in kendisine ‘Lütfen polisi ara' dedikten sonra ekipler gelene kadar bankada beklediğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Gallagher'in davasını üstlenen kamu avukatı Charles Roozen, duruşma sırasında müvekkilinin soygun girişimi suçunu kabul ettiğini ve amacının Wisconsin'de herhangi bir cezaevine gönderilmek olduğunu söyledi.

​68 yaşındaki zanlının duruşma raporunda "Bundan yaklaşık 48 yıl önce, o zaman 72 yaşında olan ve ABD'nin farklı yerlerinde cezaevlerinde kalmış bir mahkumla oturup sohbet ediyordum. Wisconsin'de de kalmış. Bana Wisconsin'deki cezaevlerinin yemeklerinin, büfelerinin ve her türlü hizmetlerin çok daha iyi olduğunu söylemişti." ifadeleri yer aldı.

Gallagher ayrıca hapishanedeki sağlık hizmetlerinin ABD Gazi İşleri Bakanlığı tarafından sunulan hizmetlerden daha iyi olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Brooklyn'deki Eski Muharipler İdari Teşkilatı doktorları, sırtımdaki kanseri tedavi etti. Midemde üç lenf nodu ve akciğerimde bir nodül bulduğunu söylediler. İşler gayet iyi gidiyordu ve sonra her şey alt üst oldu."

Savcı James Griffin, olayla ilgili "Sağlık hizmeti alabilmek için bir kişinin banka soygunu yaptığını daha önce hiç duymadım. ABD'deki sağlık hizmetlerinin geldiği nokta açısından üzücü bir durum. Kısaca söylemek gerekirse, bir kişinin sağlık hizmeti alabilmek için bir banka soyması gerekiyor" dedi.

Savcı, Gallagher'e hapis cezası vermedi ve duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.