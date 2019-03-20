Çevre Bakanı: Depremde 22 kişi yaralandı, 7 bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün Denizli Acıpayam'da meydana gelen depremde ilk tespitlere göre 22 yurttaşın yaralandığını, 7 binanın yıkıldığını ve 139 binanın ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün Denizli Acıpayam'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Kurum 7 binanın da yıkıldığını kaydetti.

Bakan Kurum "Bugün Denizli Acıpayam'da bir deprem meydana geldi, deprem gerçeğini bugün bize bir daha hatırlattı. 5,5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binamız var, hafif hasarlı 132 binamız var, yıkık da 7 binamız olmak üzere toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler, arkadaşlarımız 5 bölgede sahadalar, tespitlere devam ediyorlar. 22 tane de yaralı vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 180 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki verilere göre, 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bölümü Acıpayam'da olmak üzere Serinhisar, Çal, Tavas, Bozkurt, Honaz merkez üslü olmak üzere büyüklüğü 1,1 ve 4,8 arasında değişen 180 sarsıntı meydana geldi.

Öte yandan deprem anı da bir marketin kamerasından kaydedildi:







Depremin vurduğu Acıpayam'dan bazı fotoğraflarsa yıkımın boyutlarını ortaya koyuyor: