Cerattepe Cengiz Holding'e serbest, halka yasak!

Artvin’de Cengiz Holding tarafından işletilmek istenen altın madenine karşı 'Cerattepe için Artvin Buluşması' etkinliğinde buluşmak isteyen yurttaşlara izin verilmedi. Artvin Valiliği, Kafkasör yaylasında yapılması planlanan buluşmayı 'bayram tatili yoğunluğunu' gerekçe göstererek yasakladı. Yeşil Artvin Derneği'nden yapılan açıklamada, 'OHAL kalktı ama yasaklar devam ediyor' denildi.

Artvin’de Cengiz Holding tarafından işletilmek istenen altın madenine karşı buluşmak isteyen yurttaşlara izin verilmedi. Artvin Valiliği, Kafkasör yaylasında yapılması planlanan "Cerattepe için Artvin buluşması" başlıklı etkinliği "bayram tatili yoğunluğunu" gerekçe göstererek yasakladı. Yeşil Artvin Derneği'nden yapılan açıklamada, "OHAL kalktı ama yasaklar devam ediyor" denildi. Empati Haber'den Yadigar Aygün'ün haberine göre Yeşil Artvin Derneği, “Cerattepe için Artvin Buluşması” etkinliğinin Valilik tarafından yasaklanmasına karşı bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: Kamuoyunun bildiği üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki Artvin Dernek ve Vakıfları ile Yeşil Artvin Derneği tarafından organize edilen “Cerattepe için Artvin Buluşması” forum ve konserleri için derneğimiz Artvin Valiliği'ne 25 Temmuzda bir izin başvurusu yapmıştı.

Kafkasör yaylasında piknik ve Çoruh parkta konserler şeklinde yapılması öngörülen etkinliklere OHAL’in kalkmış olmasının da memnuniyeti ile bu kez izin verileceği duygusu hakimdi. İzin taleplerimizin artık kabul edileceği ve bu kez bir kişi değil, tüm halkın söylediklerine bir kez olsun kulak verileceğini düşündük doğal olarak. Yanılmışız!

Üç hafta önce yaptığımız izin başvuru için ayrıca iki kez de valiliğe gidilmesine rağmen ancak 16 Ağustos saat 16.00 sularında cevap alabildik. “Etkinliğin Bayram tatiline denk geldiği, çok sayıda turist olduğu, yoğunluğun bayramlarda arttığı ve vatandaşların mağduriyetlerinin olmaması" gibi inanılmaz gerekçelerle etkinliğimizin uygun görülmediği derneğimize bildirilmiştir.

Oysa biz sadece konuşacak, etrafa asit maden suyu, cıva ve ağır metal, milyonlarca ton hafriyat atmayacak, suları zehirlemeyecek, ormanları kesmeyecektik. Sahi bunlar olurken sayın valiliğimiz bir şeyler yapıyor mu? Mesela derelerin suyunu bir kez tahlil ettirdiler mi? Ormanlara dökülen hafriyatlara ilgili falan ve filan sayılı yasa ve yönetmeliklere göre gereğini yaptılar mı? Yoksa bu makamın görevi toplum sağlığı yerine konuşanları susturmak mıdır?

Yeşil Artvin Derneği, Artvin Valiliği'ni kendi ayıbıyla baş başa bırakarak, iptal edilen etkinliklerin yerine Kafkasör mesire yerinde valiliğin de söylediği gibi tüm Artvinlileri ve Artvin'in misafirlerini piknik yapmaya davet etmektedir. Lütfederlerse sayın Vali de bayramlaşmak için pikniğimize katılabilirler. Bunun için bir izin talebine gerek bulunmamaktadır.