Cemaat yurdunda yine cinsel istismar: Okurken dehşet içinde kaldığım ifadeleri burada yazamam

Barış Yarkadaş, dini cemaatlerin yurt ve kurslarında yaşanan cinsel istismar vakalarını engelleyecek bir mekanizmanın olmamasının, çocukların geleceğini kararttığını söyledi. Yarkadaş son olayın Beykoz'un İshaklı Köyü'ndeki bir cemaat yurdunda yaşandığını belirtti.

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, dini cemaatlerin yurt ve kurslarında yaşanan cinsel istismar vakalarını engelleyecek bir mekanizmanın olmamasının, çocukların geleceğini kararttığını söyledi. Son vakanın Beykoz'un İshaklı Köyü'ndeki bir cemaat yurdunda yaşandığını belirten Yarkadaş, "Yeter! Canımız yanıyor, çocuklarımızın geleceği karartılıyor" tepkisini gösterdi.

Gerçek Gündem'in haberine göre eline geçen bir polis ifadesini dehşet içinde kalarak okuduğunu belirten Yarkadaş, bilgileri şu şekilde paylaştı:

"Ailelerinden koparılıp cemaatlerin yurtları ve Kuran kurslarına verilen çocukların yaşadığı cinsel istismarlara bir yenisi daha eklendi. Bir ailenin gönderdiği polis tutanağını dehşet içinde okudum. Cinsel istismar iki gün önce yaşanıyor. 11 yaşındaki öğrenci şok yaşıyor.

Beykoz'un İshaklı Köyü'ndeki kursta yaşanan istismarlar, 11 yaşındaki çocuğun, 13 yaşındaki bir çocuğun kendisine yönelik istismarıyla başlıyor. İstismara şahit olan kurs görevlisi, 'Böyle şeyler yapmayın' diyerek odadan çıkıyor. Mağdur küçük çocuk ise 'Abi yapma günah' diyor.

Okurken dehşet içinde kaldığım polis ifadelerini burada yazamam. Ne yazık ki; cemaat yurdunda yaygınlaşan bir istismar zinciri var. Öğrenciler arasındaki istismar vakalarını önleyen ve önleyecek bir mekanizma da yok. Küçücük çocuklar ailelerinden uzak güvensiz bir ortamdalar.

Bu ve buna benzer binlerce cemaat yurdu var! Ne bir denetim var; ne de bu tür vakaları engelleyecek bir sistem... Yeter! Din eğitimi adı altında çocuklarımızın geleceğini karartmayın! O çocuklar ülkemizin geleceğidir. Çocuklarımızı istismara kurban ettirmeyin! İçimiz acıyor!"