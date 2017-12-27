Cemaat şüphelisi asker Bolu’da yakalandı

Cemaat soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari teğmen A.E. Bolu’da yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cemaat soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde teğmen olarak görev yapan A.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenince kaçmak isteyen A.E.’nin sabah saatlerinde Ankara’ya seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde A.E.’nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Kimlik tespiti yapılan A.E., ekipler tarafından gözaltına alındıktan sonra Zonguldak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.