Cem Uzan'ın İsviçre hesaplarına el kondu

Uzan’ın İsviçre’deki hesaplarından 80 milyon TL, TMSF’nin hesaplarına geçti.

Hürriyet'in haberine göre; Uzan Grubu şirketlerine yönelik çalışma başlatan TMSF’nin yoğunlaştığı adreslerden biri İsviçre olmuştu. Uzan’ın İsviçre’deki bankalarında bulunan paralarına ilişkin çalışmalar için Adalet Bakanlığı, özel bir savcı görevlendirdi. Savcı, sık sık İsviçre’ye giderek muhatapları ile görüştü.

Yürütülen görüşmeler sonrası bugün önemli bir sonuç alındığı öğrenildi. Uzan’ın İsviçre’deki çeşitli hesaplarından bulunan paralardan TMSF’nin hesabına 80 milyon TL para aktarıldı. Konuya yakın bir kaynak, söz konusu hesaplara ilişkin yeni gelişmelerin de yaşanabileceğini aktardı.