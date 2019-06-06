Çayırova'da tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikasında, yangın çıktı. Dört işçi yaşamını yitirdi, yaralanan beş işçi hastaneye kaldırıldı. Bayramda mesai yapan 30 işçi, yangın esmasında kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalıştı. Soğutma ve binada mahsur kaldığı tahmin edilen kişi ya da kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ev tekstil ürünleri fabrikası ve lojistik deposunda yangın çıktı. Alevler, fabrikanın tamamını sardı, yangın sırasında patlamalar da oldu. İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre dört işçinin cesedine ulaşırken, yaralanan beş işçi hastaneye kaldırıldı.

İŞÇİLER KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARI ÇIKTI

Yangın sırasında içeride bugün mesaiye gelen yaklaşık 30 kişi bulunurken, işçilerin birçoğunun kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri yangını soğutma ve binada mahsur kaldığı tahmin edilen kişi ya da kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI ÇİFTÇİ: ALLAH'A HAMD OLSUN YANGINI KONTROL ALTINA ALDIK

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu üzücü olayı duyar duymaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 9 dakika içerisinde yangına müdahale etmeye başladığını söyledi.

​Çok sayıda ambulans ekibinin de olay yerine intikal ettiğini dile getiren Çiftçi, ''Allah'a hamd olsun, yangını kontrol altına aldık. İçeride kalan vatandaş var mı yok mu bu konu sadece söylem çerçevesinde, inşallah yoktur. Bu olay hepimizi üzmüştür mübarek bayram günü ama itfaiye ekibimiz canla başla ve komşu ilçelerin de takviyesiyle 30 civarında itfaiye ekibimiz olay yerinde ve yangın kontrol altına alınmış durumda" diye konuştu.