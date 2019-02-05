Çavuşoğlu'nun akrabasına yapılan torpilin üstü, mahkeme kararıyla örtüldü!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ALES'te sonuncu olan bir akrabası yüksek lisans kazandı, mahkeme puan listesine erişim engeli getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun akrabasının Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce yüksek lisansa kabul edilmesi ve sonrasında yaşananlar “torpil” iddiasını gündeme getirdi. Yüksek lisans için başvuru yapan 49 kişilik listede Çavuşoğlu’nun yeğeninin eşi ALES sonuncusu gözüküyor. Bakan akrabasının yüksek lisans kazanmasının ardından puanların gösterildiği listeye, mahkeme rektörlüğün talebiyle erişim yasağı getirildiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Ece Piroğlu'nun haberine göre Çavuşoğlu’nun akrabasının ALES ve yabancı dil sınavlarında son sıralarda yer almasına rağmen yüksek lisansa kabul edilmesinin ardından, üniversite yönetimince çok tartışma yaratacak iki adım atıldı. İlk önce üniversitenin internet sitesinde puanlara ve sonuçlara ilişkin duyurulan liste yayından kaldırıldı. Listenin eksisozluk.com’da yayımlanmasının ardından da, rektörlüğün talebi üzerine Alanya 1. Sulh Ceza Hakimliği 16 Ocak 2019 tarihinde listeye erişim yasağı getirdi. Üniversite yönetimi, yüksek lisansa başvuran adayların tepkisine karşın sessizliğini koruyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazananlar listesinde, programa başvuranlar arasında yapılan değerlendirmede sondan ikinci sırada yer alan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun akrabası Şeyda Çavuşoğlu da yer aldı. Enstitü yaptığı değerlendirmede, yüksek puan alan adayları eleyip ALES’te sonuncu, genel değerlendirmede sondan ikinci olan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun akrabası Şeyda Çavuşoğlu’nu yüksek lisansa kabul etti.

Liste eksisozluk.com’da yayımlandı. Çavuşoğlu’nun, toplamda 45 puanla 5 kişilik asil listede olduğu programın yedek listesinde ise 51-54 puan toplayabilen adaylar bulunuyor. 58-60 arası puan toplayan çok sayıda aday ise, kendisine yedek listede dahi yer bulamadı. Listenin sitede yayımlanmasının ardından üniversite rektörlüğü bu kez mahkemeye başvurdu. Alanya 1. Sulh Ceza Hakimliği 16 Ocak 2019 tarihinde listeye erişim yasağı getirdi. Yasak kararına yine aynı sitede “torpil kanıtlandı” denilerek tepki gösterildi.

NİKAH ŞAHİDİYDİ

Tüm adaylar arasında, ALES’te sonuncu olan ve yabancı dil sınavından da 100 üzerinden 22.5 alabilen Şeyda Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu’nun yeğeni, işadamı Ahmet Çavuşoğlu’nun oğlu Okan Çavuşoğlu ile evli. Babası Şeref Oktay da AKP ilçe yönetiminde yer almıştı. Şahitliklerini Bakan Çavuşoğlu’nun yaptığı gençlerin nikahını da, AKP’li Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel kıymıştı.