Çavuşoğlu'ndan 'Deniz Yücel' açıklaması: Beni de mutlu etmiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tutuklu gazeteci Deniz Yücel'le ilgili konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de geçen yıl şubat ayından bu yana tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, “İddianamenin hazırlanmamış olması beni de mutlu etmiyor. Ancak yargıyı, süreci hızlandırma konusunda teşvik edebiliriz. Biz de zaten bunu yaptık. Bize söylenen, durumun karmaşık olduğu ve soruşturmaların sürdüğü. Bu nedenle süreç uzuyor. Bu kişisel bir şey değil” dedi.

Çavuşoğlu, Yücel hakkındaki suçlamaların “çok ciddi” olduğunu söyledi.