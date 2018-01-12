Çavuşoğlu: Türkiye ABD'den daha güvenli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "ABD'nin son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım. Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir ülke değildir. Hatta Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir" diyen Çavuşoğlu, "Türkiye'de yabancı düşmanlığı yok. Tarih boyunca hep kucak açtık. ABD'de yabancı düşmanlığı hat safhada. Trump'ın başka ülkelere nasıl hakaret ettiği, aşağıladığı ortada. Böyle bir durumda ABD mi daha güvenli Türkiye mi? Tillerson ile seyahat uyarısını konuşacağız" şeklinde konuştu.