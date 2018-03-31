Çavuşoğlu: Pabuç bırakmayacağız

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki parti toplantısında konuştu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Siirt'teki saldırı hakkında açıkla yaptı. Çavuşoğlu "Karşımızda odaklanan ülkeler, odaklar, gruplar, teröristler, terör örgütleri, 2019'u fırsata dönüştürmenin gayreti içinde ama avuçlarını yalarlar. Diriyiz, iriyiz, dimdik ayaktayız. Milletin gönlüne ulaşmak üzere her şeyi yapmaya hazırız. Türkiye, bir taraftan güneyindeki sınır ötesi operasyonları gerçekleştiriyor. Diğer taraftan içeride ne kadar hain varsa bir bir onların tepesine binmeye çalışıyor. Bunda da başarılı oluyor. Kayıplarımız, şehitlerimiz var. Onlar, gerçekten bu vatan ve mukaddesat için toprağa düşen şehitlerimiz. Onların hakkı ödenmez, onlara minnet borçluyuz. Allah, onlara cennetiyle muamele edecek. Bizi de onların şefaatine nail eylesin. Bugün Siirt'te güvenlik korucusu kardeşlerimiz şehit düştü. Onların birçoğu bizim kadın kollarımızdaki Rukiye hanımın kardeşi, amca oğlu, hala oğlu, teyze oğluydu. Allah rahmet eylesin. Büyük bir acı. Biz, şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağız. Bunları nerede olursa olsun, kime sığınırsa sığınsın bulacak ve gereğini yapacağız. Türkiye gittiği yere hakkaniyet, şefkat ve merhametle gidiyor. Hangi taşeron örgütü kullanırlarsa kullansınlar, hangi amaçla hareket ederse etsinler millet, artık gözünü açtı. Bunlara asla pabuç bırakmayacak. Bunlar nereye giderse peşinden koşacağız. Hangi çukurda kendilerini gizlemeye çalışırsa toprağı üzerine gömeceğiz" ifadelerini kullandı.