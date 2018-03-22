Çavuşoğlu: Erdoğan bugün Trump ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Bakan, Afrin'de ÖSO'nun yağmalama görüntüleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'de ÖSO'nun yağmalama yaptığına yönelik iddiaları ciddiye aldıklarını belirtirken, "Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı" dedi. Çavuşoğlu, yağma ve kötü muameleye karşı olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısını demografinin belirleyeceğini" söyledi.

Çavuşoğlu, Menbiç için "Plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi" değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle: