Çavuşoğlu: Erdoğan bugün Trump ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Bakan, Afrin'de ÖSO'nun yağmalama görüntüleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'de ÖSO'nun yağmalama yaptığına yönelik iddiaları ciddiye aldıklarını belirtirken, "Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı" dedi. Çavuşoğlu, yağma ve kötü muameleye karşı olduklarını söyledi.
Çavuşoğlu, "YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısını demografinin belirleyeceğini" söyledi.
Çavuşoğlu, Menbiç için "Plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi" değerlendirmesini yaptı.
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını söyledi.
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:
- Afrin'i yine Afrinlilerin yönetmesi gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Nüfus oranına göre temsil sağlanmalı. Gönüllü geri dönüşleri destekliyoruz. Cerablus'ta yaptığımız gibi yapacağız.
- (Afrin'de yağma iddiaları) Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez. Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı. Yağma ve kötü muameleye karşıyız. Bu iddialar da inceleniyor.
- (Erdoğan-Tillerson görüşmesi) Saçma sapan şeyler yazılıyor. Dışişleri Bakanı tercümanlık yapar mı? Cumhurbaşkanı isterse yaparım.
- ABD, YPG'ye silah veriyor, FETÖ'yü vermedi diye vatandaşlarımız kızıyor ama Dışişleri Bakanları arasında da bu şartlarda çalışmanın verdiği dayanışma ve kişisel dostluk oluşuyor. Dışişleri'nin temasları sürdürmesi lazım.
- Trump'ın ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyoruz. Ama sisteme biraz daha hakim olması gerekiyor.
- Cumhurbaşkanımızın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli.