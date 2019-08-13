Çardak saldırısının yaşandığı işletmenin sahibinden açıklama

Kahramanmaraş - Göksun karayolu üzerinde bulunan Fırnız mevkiinde bir dinlenme tesisinde piknik yapan gurbetçi aile, işletme sahiplerinin saldırısına uğradıklarını açıklamıştı. 10'dan fazla kişinin yaralandığı olayın ardından işletme sahibi bir açıklama yaparak iddiaları reddetti ve kendilerinin saldırıya uğradığını öne sürdü.

Avusturya'da yaşayan Koyuyeşil ailesi, tatil için geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta saldırıya uğradıklarını açıklamıştı

Saldırıda 12 kişinin yaralandığı açıklanırken, bir anne ve bebeğinin durumunun ağır olduğu duyurulmuştu.

Saldırının yaşandığı tesisin sahibi Mahmut Aras, yaşanan olayın mağdur tarafının kendileri olduğunu iddia etti.

Kavga sonrası bazı aile fertleri ile birlikte gözaltına alınan ve daha sonra adli makamlarca serbest bırakılan işletme sahibi Mahmut Aras, saldırının karşı taraftan geldiğini iddia etti.

Çöken çardak sonrası bir çocuğun kendisini çağırdığını belirten Aras, kendisine küfür ve hakaret edildiğini, şiş çekildiğini ve kaçmaya çalıştığını öne sürdü.

Babasının darp edildiğini fark ettikten sonra kavgayı ayırmak istediğini belirten Arzu Aras ise, kendinin de sopaların hedefi olduğunu söyledi. Kafasına ve vücuduna aldığı darbeler sonrası yaralandığını belirten Arzu Aras, kendilerine iftira atıldığını dile getirdi.

Tesis sahibi Mahmut Aras’ın yeğeni Yetkin Aras da kavgada kendilerinin darp edildiğini savunarak, canlarını zor kurtardıklarını iddia etti.