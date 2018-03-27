Canlı yayında ego patlaması: Hakan Peker'den ilginç çıkış

‪TRT Müzik'te yayımlanan 'Engelsiz Sahne' programına konuk olan Hakan Peker, şarkısını söylerken 'Reji yanlış yerdesin seyirciyi çekeceğine beni çekeceksin beni' diyerek sahneyi terk etti. ‬

TRT Müzik'te yayınlanan "Engelsiz Sahne" isimli programını izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlüler listesindeki Hakan Peker isimli şarkıcının ilginç anlarına tanık oldu. Eyüp Sultan Aylar isimli bir vatandaş ile aynı sahneyi paylaşan Hakan Peker, programın bir bölümünde ego patlaması yaşadı. Canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin ekrana kendisini getirmemesine sinirlenen Hakan Peker, "Seyirciyi çekeceğine beni çekmen lazım reji. Anladın mı? Yanlış yeri çekiyorsun." diyerek sahneyi terk etti. İşte o anlar:

