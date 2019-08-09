Çankaya Belediyesi'ne bağlı Çanpaş çalışanı işçiler grevde

Ankara Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çanpaş AŞ'de çalışan 1250 işçi toplu iş sözleşmesi sürecinde sendika ve belediye arasında anlaşma sağlanamadığı için greve çıktı.

Ankara Çankaya Belediyesi Çanpaş AŞ'de çalışan temizlik işçileri, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediye arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu greve çıktı. Gece yarısı iş bırakan işçiler Çankaya bölgesindeki çöpleri toplamayarak belediyenin Mühye'deki şantiyesinde eyleme başladı.

Park ve bahçe ile çevre temizliği işçileri de göreve çıkmadı

İşçiler 20 aydır maaşlarına zam almazken, 6000 lira tutan toplu paralarının hala verilmediğinden yakındı. Belediye işçileri kararlı olduklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söylediler.

İşçiler, taleplerini sendika yönetimi ile belediye yönetimine bildirdiklerini dile getirerek eylemlerini olumlu bir sonuç alıncaya kadar sürdüreceklerini bildirdi.