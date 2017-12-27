Canan Karatay hakkında suç duyurusu

Sağlıkla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Aşıların içinde alüminyum var, bu ileride Alzheimer tehlikesini ortaya çıkarır” diyen Canan Karatay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Ceyhan, başvurusunda özetle şunları kaydetti: “Prof. Dr. Canan Karatay, Lüleburgaz’da katıldığı bir söyleşide, yazılı ve görsel basında grip aşısının tehlikeli olduğunu söyleyerek, ‘Aşıların içinde alüminyum var. Alüminyum Alzheimer nedenidir. Aşı vurulmaya gerek yok. Bunun yerine D vitamini kullanımı çok önemlidir’ şeklinde bilimsel gerçekliğe aykırı açıklamalarda bulunmaktadır. Dolayısıyla kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Bu konuda uzman bir hekim olarak cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunma ihtiyacı hissetim.”