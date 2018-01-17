Canan Kaftancıoğlu'ndan Ümit Kocasakal'a yanıt

Görev teslim töreninde konuşan CHP'nin yeni İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ümit Kocasakal'a 'Mustafa Kemal'in kurduğu partide kadın bir il başkanı olduysam burada Atatürk'ün payı vardır' dedi.

İstanbul Şişhane'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan Cemal Canpolat, Canan Kaftancıoğlu'nun sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi. "Ülkemiz gerici bir kuşatma altında. Birbirimizle didişecek bir dakikamız bile yok" diyen Canpolat, "Artık biz ve bizim gibi olmayanları da uluslararası sermayeden kurtarmanın zamanı gelmiştir" dedi.

'KADIN KİMLİĞİMLE ERKEK EGEMEN SİYASETTE VAR OLMAMDAN KORKTULAR'

Görev tesliminin ardından söz alan Canan Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat ve ekibine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Büyük İstanbul yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden yurttaşları, yoldaşları neferleriyiz. 39 ilçeden ayağa kalkacağız. Bunu görüyorlar. Genel Başkanımızın başlattığı hak hukuk adalet yürüyüşünü başlatıyoruz. Bunun için korkuyorlar. Benim üzerimden CHP'yi dizayn etmeye çalışıyorlar. CHP emperyalizme karşı mücadelede kurulmuştur.

Farklılıkların zengin olduğu Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğmuş bir kardeşinizim. Eşitliğin kenti İstanbul'u yaşatacağız hep birlikte. Kente ihanet edenlerin maskelerini düşüreceğiz. Sosyal adaletten yana İstanbul'u hep birlikte inşa edeceğiz.

Peki neden korktular? Kadın kimliğimle erkek egemen siyasette var olmamdan korktular. Çünkü kadın sonuna kadar savunur, direnir. Bugün yaşadığımız örgütlü kötülüğe son verecek olan kadındır. Günün koşullarına göre değişmeyen ideolojik duruşumdan duyulan bir rahatsızlık var. İstanbul'dan geldiler, İstanbul'dan gidecekler. Korkuları budur."

Tören sonrası hakkındaki iddialarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kaftancıoğlu, eşinin paylaştığı yemek fotoğrafıyla ilgili konuştu.

Kendi özeli ile ilgili basın açıklaması yapmaktan dolayı mahcubiyet duyduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Benim durduğum ve yaptığım siyasi mücadele kimlerin ne yediğine ne içtiğine neye inandığıyla değil insanların hak ve özgürlükleri çerçevesinde neyle mücadele ettiğidir. Sevgili eşimin paylaştığı fotoğraf var. Söylemeyi ayıp sayarak bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Çatal ve bıçağın şeklinden karşıdakinin olduğu var. Yurtdışından bir arkadaşı... Bu görseli paylaşan eşimin babası öldürülmeden iki gün önce bir parti genel başkanı tarafından hedef gösterilmişti. Ve oğlunun da bu topraklarda gülüp geçeceğimiz bir paylaşım nedeniyle tüm kamuoyunda hedef gösterilmesinin takdirini sizlere bırakıyorum. Bunu ayıp sayıyorum. Bunun AKP genel başkanı tarafından hedef gösterilmesi ayrımcı politikaların geldiği noktayı gösteriyor. Askerlerin yenildiği etlerle ilgilenilseydi Türkiye bu hale gelmezdi. Eşim kul hakkı yenilmediği sürece gerisinin hiçbir önemi yok" diye konuştu.

Kaftancıoğlu, eşi tarafından gönderilen eylemciye benzetilen tweete ise "Sevgili eşimle gayet neşeli sosyal medya atışmalarımız meşhurdur. Bu çirkin ötesi saldırının en güzel yanı, yarı yaşımda birine benzetilmiş olmam. Benim olmadığım gayet aşikar ve şakacı. Bundan medet umulan bir Türkiye siyaset iklimine gelmiş bulunuyoruz. Bu kişi kimdir nedir bilmiyorum. Bu kişinin teşhir edilerek haklarının da gasp edildiğine dikkat çekiyorum" şeklinde konuştu.

Kaftancıoğlu çocuğunun hedef gösterildiği tweeti göstererek "Bu ülkenin çocukları ölmesin diye mücadele ediyorum. Beni hedef gösteriyorlar. Bu ülkenin çocukları masumdur. Yasin Börü de masumdur'' dedi.

DEMİRTAŞ İLE OLAN FOTOĞRAFI

Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş ile birlikte olduğu fotoğrafa ilişkin ise "Hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Buradan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderiyorum" dedi.

"Gezi direnişi ile ilgili paylaştığım her şeyin sonuna kadar arkasındayım. Bir tanesi hariç. Gözümden kaçmış. Arkada Erdoğan’ın annesi ile ilgili bir hakaretin yer aldığı fotoğrafı da paylaşmışım" diyen Kaftancıoğlu, "Bundan dolayı Erdoğan’dan samimi şekilde özür dilediğimi ifade etmek isterim" ifadesini kullandı.

Darbe gecesi demişim ki "Alın size nur topu gibi mağduriyet" diye tweet attığını belirten Kaftancıoğlu, "Yanlış mı söylemişim" diye sordu.

KOCASAKAL'A YANIT

Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanlığına aday olan Ümit Kocasakal'ın üstü kapalı olarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz sözünden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz” şeklindeki eleştirilerine de yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, "Mustafa Kemal'in değerlerini, yaşamış, özümsemiş ve yaşamı boyunca o yoldan gitmiş biri olarak hiçbir zaman 'gardolap Atatürkçüleri' gibi 'ben solcuyum' gibi kendimi hiç tanımlamamışımdır. Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözünü militer bulduğumu ifade ederek ama bir adım daha ileri giderek Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız demişimdir. Mustafa Kemal'in yoldaşı olmak, askeri olmayı reddetmek anlamına gelmez. Kenan Evren Atatürkçülüğü gibi gardolap Atatürkçülerinin de sırf Mustafa Kemal'e zarar vermek için, içini boşaltarak saldırıyor olmalarını örgütümün takdirine bırakıyorum" dedi.