Çanakkale'nin ismi değişsin teklifi: İşte yeni öneri

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Çanakkale'nin isminin Troya olarak değiştirilmesini önerdi.

Özkök, Çanakkale isminin uydurma bir isim olduğunu ileri sürerken, Erdoğan'ın da "Bu vizyonu da çok iyi anlayacağına emin" olduğunu söyledi.

Özkök'ün yazısından bir bölüm şöyle:

TURİZM ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş pazar günü gazetecilere çok önemli bir haber verdi. Bu yıl Türkiye’de “Troya Yılı” olarak kutlanacak... Ve Troya’nın yüzü olması için Brad Pitt’le görüşmeler yapılıyormuş... Benim eskiden beri görüşüm şu....

- Çanakkale’nin adı Troya olarak değiştirilmelidir...

- Yapılan köprünün adı Troya olmalıdır...

- Ve Türkiye, bugünkü Çanakkale ve karşıdaki toprakları üzerinde, Cumhuriyet’in ilk megapol şehir projesini gerçekleştirmelidir.

- İstanbul ile bu yeni megapol arasına dünyanın en hızlı treni yapılmalıdır.

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Kanal İstanbul vizyonuna sahip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu vizyonu da çok iyi anlayacağına eminim.