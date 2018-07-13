Çanakkale'de 'FETÖ' operasyonu: 12 kişi tutuklandı, 3 kişi aranıyor

Çanakkale'de 'FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 12'si tutuklandı.

Çanakkale'de, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "FETÖ" yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmanın ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefondan yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen 23 kişiden 12'si tutuklanırken, 11'i de etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak durumdaki 3 kişiyi arama çalışmalarının halen sürdüğü bildirildi.