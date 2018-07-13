Çanakkale'de 'FETÖ' operasyonu: 12 kişi tutuklandı, 3 kişi aranıyor

Çanakkale'de 'FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 12'si tutuklandı.
Haber Merkezi
Cuma, 13 Temmuz 2018 18:42

Çanakkale'de, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "FETÖ" yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmanın ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefondan yapılan ardışık aramaların  tespitine yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen 23 kişiden 12'si tutuklanırken, 11'i  de etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak durumdaki 3 kişiyi arama çalışmalarının halen sürdüğü bildirildi.

 