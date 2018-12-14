Çanakkale'de Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyeleri hakkında karar

Çanakkale'de Eğitim Sen ve Eğitim İş yöneticilerinin de aralarında olduğu 14 öğretmen hakkında yapılan "FETÖ" üyeliği suçlaması hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi.

Çanakkale'de Eğitim Sen ve Eğitim İş yöneticilerinin de aralarında olduğu 14 öğretmen hakkında yapılan "FETÖ" üyeliği suçlaması hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi.

Eğitim İş Çanakkale Şube Başkanı Ahmet MANTAŞ "Bizi mağdur edip hakkımızda bu hukuksuz işleri yapanlardan hesabını er ya da geç soracağız. Bu işin asli sorumlularını bir gün mutlaka yargılatıp gerekli cezayı almalarını sağlayacağız" dedi.

15 Temmuz 2016 Tarihinde Fetullahçı cemaat (FETÖ) mensuplarınca yapılan darbe girişimi sonrası, Çanakkale’de cemaatle yakından uzaktan ilgisi olmayan ilerici, solcu, sosyalist, cumhuriyetçi, Atatürkçü öğretmenlerden Eğitim İş Çanakkale Şube Başkanı Ahmet MANTAŞ, Eğitim Sen yöneticisi Barış DEMİR’in de aralarında bulunduğu Eğitim İş ve Eğitim Sen’in bazı üyeleri OHAL fırsatçılığı ile bir operasyona dönüşerek Çanakkale eski il milli eğitim müdürü Zülküf Memiş tarafından hukuksuz bir şekilde açığa alınmışlardı.

Çanakkale kamuoyu tarafından tanınan bu eğitimciler "FETÖ" üyeliği suçlamasına karşı büyük tepki göstermişler, Çanakkale halkı ile birlikte protesto yürüyüşleri düzenlemişlerdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü marifetiyle resen yapılan bu hukuksuz uygulama sonucunda açığa alınan muhalif öğretmenlerden bazılar 3 ay, bazıları ise 6 ay işlerinden uzaklaştırılmışlardı.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen idari soruşturmalarda bu öğretmenlere kademe ilerleme, maaş kesim, kınama gibi cezalar verilmiş ve il disiplin kurulunca bu cezalar onaylanmıştı.

Konu savcılığa intikal ettirilerek ‘’Silahlı terör örgütüne üye olma’’ suçlamasıyla bu öğretmenlerin yargılanması istenmişti.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı 2018/8168 soruşturma nosu ve 2018/3977 kararıyla muhalif öğretmenleri suçsuz bularak ‘’Kovuşturmaya yer olmadığına dair 31.07.2018 tarihinde karar vermiştir. İlgili kararın sonucunda ‘’ sosyal medyada yapmış oldukları konusu suç teşkil etmeyen paylaşımları nedeniyle açığa alındıkları, savcılıkça yapılan araştırmada haklarında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturacak herhangi bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır" kararını verdi.

Açığa alınarak mağdur edilen öğretmenler eski müdür Zülküf MEMİŞ hakkında dava açmaya hesap sormaya hazırlanıyorlar.

,"FETÖ" suçlamasıyla açığa alınıp göreve iade edilen Burak Efeyurtlu 1 yıl önce yasadışı sol örgütlerin propagandasını yaptığı gerekçesiyle açığa alınmıştı. "FETÖ" dosyasında hakkında takipsizlik kararı verilen Efeyurtlu'nun yeni açılan dosyasının duruşması ise Ocak ayında Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.