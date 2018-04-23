Çanakkale'de Berkin Elvan Uçurtma Şenliği

Çanakkale Nazım Hikmet Kültür Merkezi Girişimi'nin her yıl düzenlediği Berkin Elvan Uçurtma Şenliği’nin beşincisi dün Özgürlük Parkı'nda gerçekleşti.

Çanakkale Nazım Hikmet Kültür Merkezi Girişimi'nin her yıl düzenlediği Berkin Elvan Uçurtma Şenliği’nin beşincisi dün Özgürlük Parkı'nda gerçekleşti. "Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar" sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve aileler yoğun katılım gösterdi.

Etkinlik kapsamında anne ve çocuk korosu, boyama, resim, uçurtma atölyeleri düzenlendi.

'AKP'NİN ÇOCUK İŞÇİLİKLE MÜCADELESİ TRAJİKOMİK'

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dilan Kaynak, çocuk işçiliğin arttığına dikkate çekerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2018 yılını "Çocuk İşçilikle Mücadele Yılı" ilan etmesini "trajikomik" olarak değerlendirdi.

Yabancı giyim firmalarının Türkiye'deki çocuk emeği sömürüsünden beslendiğini anımsatan Kaynak, "hükümetin politikalarının çocukların ucuz iş gücü kaynağı olarak görülmesine yol açtığını" ifade etti.

BERKİN ELVAN'IN AİLESİNDEN MESAJ

Açılış konuşmasının ardından Berkin Elvan’ın ailesinin Uçurtma Şenliği için yolladığı mesaj okundu. Sami Elvan'ın yolladığı mesajda, "Türkiye, siyasi iktidarın baskıları ve dayatmaları nedeniyle çocukların özgürce büyümediği bir ülke haline geldi" dedi.

Sami Elvan’ın mesajı şu şekilde:

"Bu yıl beşincisini düzenlediğiniz Berkin Elvan Uçurtma Şenliği nedeniyle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne teşekkür ederiz. Türkiye, siyasi iktidarın baskıları ve dayatmaları nedeniyle çocukların özgürce büyümediği ve istedikleri okulda okuyamadıkları bir ülke haline geldi. Berkin’imiz böyle bir ortamda vuruldu, hayatını kaybetti. Ancak ne mutluyuz ki milyonlar Berkin’imiz oldu; bize 'baba' dedi, 'anne' dedi. Onlar da bizim çocuklarımız, oğlumuz kızımız oldu. Berkin unutulmadı, halen ülkenin her yanında yaşıyor. Bu etkinlik de çocuğumuzun unutulmaması adına yapılan güzel etkinliklerden biri. Sami Elvan ve ailesi olarak 'Güzel Günler Göreceğiz' başlığıyla düzenlediğiniz etkinliğinize selamlarımızı iletiyor, sevgilerimizi sunuyoruz."

Etkinlik "Anne ve Çocuk Korosu" konseri ve boyama atölyesi ile son buldu.

EVRİM ATÖLYESİNE YOĞUN İLGİ

Çanakkale Nazım Hikmet Kültür Merkezi Girişimi'nin çocuklar için düzenlediği etkinlikler Uçurtma Şenliği'nden sonra da devam etti.

Bugün gerçekleştirilen Evrim Atölyesi'ne ve atölyenin ardından açılan çocuk kitapları standına da çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.