Çanakkale Köprüsü'nden 30 bin araç geçmezse, parası geçmeyenlerden alınacak!

Temeli 18 Mart'ta atılan ve 2022'de bitmesi öngörülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yap-işlet-devret modeliyle inşa edecek ve işletecek olan ortak girişim grubuna 30 bin araç geçiş garantisi verildi. Eğer 30 bin araç geçmezse, bu para geçmeyenlerin vergilerinden alınıp patronların kasalarına aktarılacak. Köprüden geçiş ücreti de 15 avro + KDV olarak belirlendi.

Temeli 18 Mart'ta atılan ve 2022'de bitmesi öngörülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yap-işlet-devret modeliyle inşa edecek ve işletecek olan Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi ortak girişim grubuna 30 bin araç geçiş garantisi verildi. Eğer 30 bin araç geçmezse, bu para geçmeyenlerin vergilerinden alınıp patronların kasalarına aktarılacak. Köprüden geçiş ücreti de 15 avro + KDV (80 TL) olarak belirlendi.

DÖRT BÜYÜK SERMAYE GRUBU ORTAK ŞİRKET KURDU

18 Mart'ta kule temel atma ve kazık çakma töreni gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, 10 farklı ülkeden 2 milyar 265 milyon avro kredi finansmanı sağlandı. Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından kurulan şirketin tam adı Çanakkale Otoyolu ve Köprüsü İşletme Yatırım A.Ş. oldu.

Firma köprüyü, tamamlandıktan sonra 11 yıl boyunca işletecek. Devlet, firmaya 30 bin araç geçiş garantisi verdi. Eğer 30 bin araç geçmezse, kalan para köprüden geçmeyenlerin vergilerinden alınarak patronların kasasına aktarılacak.

10 BİN İŞÇİ ÇALIŞACAK

Dünyanın hem en uzun açıklıklı hem de en yüksek kuleli köprüsünü yapacaklarını hatırlatan Limak Yatırım yönetim kurulu başkanı Ebru Özdemir, "30 bin araç garantisi var. Bu sayıya ulaşmak çok uzun sürmeyebilir. Geçiş ücreti ise 15 avro + KDV (bugünkü kurlarla 80 TL) olacak. Projeyi Mart 2022'de bitirmeyi planlıyoruz. Yap-işlet-devret modelinin ruhuna da uygun olarak projeyi erken bitireceğiz" diye konuştu.

Projede bin işçi olduğunu belirten Özdemir, "Muhtemelen bu sayı 10 binlere kadar çıkacak" şeklinde konuştu.