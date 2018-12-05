Can Dündar hakkında yakalama kararı

Can Dündar hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmada, Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen talep sonucu verdiği kararda, "Gezi eylemlerinin iç organizasyonun, aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala tarafından yapıldığı, yurtdışı bağlantısının ise Soros bağlantılı kuruluşlar olduğu" öne sürüldü. Yazıda, "Mehmet Ali Alabora, Can Dündar ve arkadaşlarının Kavala'nın yönlendirmeleri doğrultusunda olayların örgütlenmesini gerçekleştirdikleri"belirtilirken Alabora ve Dündar'ın sosyal medya üzerinden örgütlendiği, Gezi eylemleri sırasında Osman Kavala'nın Can Dündar'ı aradığı ve görüşme yaptığı da iddia edildi.

Başsavcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği talep yazısında, Dündar'ın "İnsanları galeyana getirmeye ve yönlendirmeye çalıştığı, olayları engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine yönelik olay yerinde bulunan terör örgütü mensuplarının direncini artırmaya çalıştığı, organizasyon içerisinde kendisine verilen etki ajanlığı görev ve faaliyetini yürüttüğünün anlaşıldığı" iddia edildi.

Soruşturma kapsamında oyuncu Memet Ali Alabora hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.