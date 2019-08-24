Çamlıhemşin yaylalarına yeni tehlike

Rize Çamlıhemşin yaylalarında tahribat yetmedi, bir de üçüncü yolu açıyorlar.

Rize’de Çamlıhemşin’in eşsiz yaylalarının başı dertten kurtulmuyor. Rize İl Özel İdaresi’nin bu kez 2018 yılı turizm yolları yeni yol programı kapsamında 2. Çamlıhemşin Hazindak ve Samistal Yayla Kayak Tesis İstasyon yollarına izin verdiği ortaya çıktı. 19 kilometrelik yol izniyle ilgili bilirkişi olumsuz görüş bildirdi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, izne karşı bölge sakinlerinin açtığı davada bilirkişi tahribata neden olan Yeşil Yol projesini ve Amlakit ile Hazindak arasında ulaşımı sağlayan mevcut bir yol olduğunu anımsatarak yeniden Hazindak ile Samistal arasında yol yapılmasını zorunlu kılan gerekçelerin ortaya konulmadığını vurguladı. Hazindak ve Samistal yaylalarının daha kısa bir yoldan birbirine bağlanması ve bölgenin beton veya asfalt ile kaplanmasının araç trafiğini artıracağına dikkat çeken bilirkişi bununla birlikte yayla ve meralarda kaçak yapılaşmanın artacağı uyarısında bulundu. Bilirkişi yolun tahribata da neden olacağını anlatarak yeni bir yola gerek olmadığı yönünde görüş bildirdi. Yol, milli park ve 1. derece doğal sit alanında kalıyor.