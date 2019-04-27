Camiye yardım paralarını zimmetlerine geçiren müftülük görevlileri tutuklandı

Denizli'de Çivril ilçe müftülüğünde görevli iki memur, camilerde toplanan paralar ile Diyanet Dergisi ücretlerini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla tutuklandı. Müfettişler yedi yıl boyunca 75 bin liranın kaybolduğunu belirledi.

Denizli'nin Çivril ilçe müftülüğünde veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapan Bayram A. ve Metin A., aylık gönderilmesi gereken Diyanet İşleri Başkanlığı yayını olan dergi paralarını zamanında göndermeyince, il müftülüğünce idari soruşturma başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, Çivril ilçe müftülüğünde yaptığı incelemede, dergi paralarının abonelerden topladığını, ancak zamanında Diyanet İşleri Başkanlığı banka hesaplarına yatırılmadığını tespit etti.

Metin A. ve Bayram A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CAMİDE TOPLANAN PARALAR DAHİL 75 BİN LİRA

Müftülük hesaplarında detaylı inceleme yapan müfettişler, başka bir yolsuzluğu daha açığa çıkardı. Müfettişlerin yaptığı incelemede 2012 yılından itibaren Çivril genelinde camilerde toplanan yardım paralarında da tutarsızlık olduğu belirlendi. Toplam 75 bin TL’nin kayıp olduğunu belirleyen müfettişler, Bayram A. ve Metin A. hakkında adli ve idari işlem yapılması yönünde rapor hazırladı.

Rapor üzerine harekete geçen Çivril Cumhuriyet Savcılığı, olaya el koydu.

Zimmetlerine para geçirdikleri iddia edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis tarafından dün gözaltına alınan iki memur, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.