'Camiler ahır yapıldı' sözlerine yanıt veren öğrencilere uzaklaştırma cezası

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğretim üyesi Abdullah Akın'ın 'Cumhuriyet döneminde camiler ahır yapıldı' sözlerine yanıt veren öğrencilere ceza verilirken, Akın'ın sözlerinin 'yanlış anlaşıldığı' öne sürüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde geçtiğimiz mart ayında öğretim üyesi Abdullah Akın'ın "Cumhuriyet döneminde camiler ahır yapıldı" sözlerine yanıt veren öğrencilere ceza verilirken, Akın'ın sözlerinin "yanlış anlaşıldığı" öne sürüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Akın’ın ÇOMÜ TV ve ÇOMÜ Radyo’da yayınlanan programda "1924 yılında Bursa ve Çanakkale’de camiler ahır yapıldı" sözleri Çanakkale başta olmak üzere ülkede gündeme gelmişti. Bunun üzerine 28 Mart günü ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü’nde Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından yapılan basın açıklamasına üniversite yönetimi tarafından soruşturma açılmıştı.

Tepkiler üzerine üniversite yönetimi tarafından soruşturma açılan Abdullah Akın uyarı cezası almış ve rektörlük tarafından yapılan açıklamada ise Abdullah Akın’ın "yanlış anlaşıldığı" belirtilmişti.

Öğrencilere açılan soruşturma ise 8 ayın sonunda sonuçlandı. Soruşturma açılan 7 ÇOMÜ öğrencisi uzaklaştırma cezası aldı ve önceden herhangi bir cezaları olmadığı için bu ceza kınama cezasına indirildi.

Cezaya sebep olarak gösterilen basın açıklamasının tam metni ise şu şekilde: