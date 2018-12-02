'Camiler ahır yapıldı' sözlerine yanıt veren öğrencilere uzaklaştırma cezası

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde geçtiğimiz mart ayında öğretim üyesi Abdullah Akın'ın "Cumhuriyet döneminde camiler ahır yapıldı" sözlerine yanıt veren öğrencilere ceza verilirken, Akın'ın sözlerinin "yanlış anlaşıldığı" öne sürüldü.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Akın’ın ÇOMÜ TV ve ÇOMÜ Radyo’da yayınlanan programda "1924 yılında Bursa ve Çanakkale’de camiler ahır yapıldı" sözleri Çanakkale başta olmak üzere ülkede gündeme gelmişti. Bunun üzerine 28 Mart günü ÇOMÜ Terzioğlu Kampüsü’nde Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından yapılan basın açıklamasına üniversite yönetimi tarafından soruşturma açılmıştı.
Tepkiler üzerine üniversite yönetimi tarafından soruşturma açılan Abdullah Akın uyarı cezası almış ve rektörlük tarafından yapılan açıklamada ise Abdullah Akın’ın "yanlış anlaşıldığı" belirtilmişti.
Öğrencilere açılan soruşturma ise 8 ayın sonunda sonuçlandı. Soruşturma açılan 7 ÇOMÜ öğrencisi uzaklaştırma cezası aldı ve önceden herhangi bir cezaları olmadığı için bu ceza kınama cezasına indirildi.
Cezaya sebep olarak gösterilen basın açıklamasının tam metni ise şu şekilde:
Üniversiteden Komünistler Değil Yobazlar Kovulacak
Geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkanı Erdoğan bir çıkış yaparak vatan hainliği ile suçladığı komünist öğrencileri üniversitede okutmayacağını dile getirdi. Yıllardır üniversitelerde bilime dair ne varsa yok etmeye çalışan siyasi iktidar okullarımızı medreseye çevirmeye çalışıyor. Komünistlerden rahatsız olmalarının sebebi ise tam da bu.
Bugün bilimi, aydınlığı, özgürlüğü savunan gençlerden rahatsız olanlar üniversitemizdeki cumhuriyet düşmanı,yobaz ilahiyatçı Abdullah Akın’dan en ufak bir rahatsızlık duymuyor.
Üniversitemizdeki devrimci ,muhalif öğrencileri elinden gelen baskıyı yapan yandaş rektör Yücel Acer de bu gerici akademisyene açıktan sahip çıkıyor. Üniversitede yapılmak istenen evrim panellerine izin vermeyen,bilimden yana etkinlikleri kısıtlamaya çalışan üniversite yönetimi öte yandan aklın ve bilimin rehber olması gereken üniversitemizde "Dini Rehberlik Bürosu" açtı.
Diğer yandan muhalif öğrencilerin dağıttığı bildirileri anında toplayan ÖGB ve sivil polisler, "Kadın Erkek yan yana oturmamalı" yazan gerici bildirilere göz yumuyor. Bir kez daha hatırlatıyoruz üniversiteler gericiliğin,karanlığın değil bilimin yuvasıdır.
Rektörlük tarafından "öğrenciler talep etti" yalanıyla açılan Dini Rehberlik Bürosu derhal kapatılmalıdır. Üniversitenin resmi radyosunu kullanarak gerici propaganda yapan ve tarihi çarpıtmalarla Çanakkale halkına hakaret eden ilahiyatçı Abdullah Akın görevden alınmalıdır.
Tüm sıra arkadaşlarımıza çağrımızdır. Gelin bu karanlığı hep birlikte yırtalım. Yeni bir üniversiteyi, eşitliğin ve özgürlüğün ülkesini hep beraber kuralım!