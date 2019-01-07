Camide aerobik tartışma yarattı: 'Müzede bale olmaz da, camide aerobik olur mu?'

İskenderun'da bir camide cemaate spor yaptırılması tartışmalara yol açtı. Cemaatten bazı kişiler 'Sporlarını çıkıp cami avlusunda yapsınlar' derken; sosyal medyada Ayasofya'daki bale pozuna soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

Leyla Alaton’un Ayasofya’da bale figürü sergileyen kadın paylaşımı tartışılırken, İskenderun’da camide spor yapılması yeni bir tartışmaya neden oldu.

Halk Sesi’nden Mete Çağdaş’ın haberine göre İskenderun Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı gençlik merkezi tarafından “Namazda bereket, sporda hareket var” adlı proje ile İskenderun Kaptan Paşa adlı camiye sabah namazına giden cemaate cami içerisinde spor yaptırılıyor.

Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan gönüllü bir grup önce cami cemaati ile birlikte namazlarını kılıyor daha sonra ise antrenör nezaretinde cemaate, cami içerisinde sabah sporu yaptırılıyor. Sadece perşembe günleri yapılan bu uygulamanın haftada iki güne çıkarılması planlanıyor.

Cami cemaatinden “Cami içerisinde kahvaltı veya çorba ziyafeti verenlere tanık olduk da jimnastik yapanlarını da ilk kez görüyoruz. Bu gidişle Allah muhafaza pansiyon niyetine turistlere de kiralayabilirler! Gidişat İslamiyet adına hiç de iyiye gitmiyor. Camiler ibadet içindir. Sporlarını çıkıp cami avlusunda yapsınlar” diyerek tepki gösterenler de oldu.

İŞTE O TEPKİLER

Sosyal medyada bazı kullanıcılar şu paylaşımlarda bulundular: