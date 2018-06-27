Çalışmayan yalnız annelerin çocuğu, yoksulluk çekiyor

Yalnız çocuk yetiştiren annelerin çalışmaması, çocuk yoksulluğunu derinleştiriyor.

Almanya'da yapılan bir araştırma, yalnız çocuk yetiştiren annelerin çalışmamasının çocukları yoksulluğa sürüklediğini gösterdi.

Alman Bertelsmann Vakfı'nın araştırması, yoksulluk tehlikesinin, yalnız çocuk büyüten annenin haftada en az 30 saat çalışmasıyla önlenebileceğini öne sürüyor.

Araştırma, Almanya'da halen kadınların çalışmasının çok yaygın olmadığına dikkat çekerken, çalışmayan yahut yarı zamanlı çalışan yalnız annelerin çocuklarının süreğen ya da kesintili yoksulluk yaşama ihtimalini yüzde 96 olarak ifade ediyor.

Tam zamanlı çalışan yalnız annelerin çocukları için bu ihtimal yüzde 16.

SOSYAL YAŞAMDAN KOPARILAN ÇOCUKLAR

Araştırma, bu çocukların aç kalmadığını ancak toplumsal yaşamdan önemli ölçüde koptuğunu söylüyor. Çocuklar kurslara gidemiyor, sosyal aktivitelerden mahrum kalıyor. Bu tablonun çocuğun arkadaş edinme ve topluma ait hissetme konularında sorunlara neden olduğu vurgulanıyor.

Vakıf Başkanı Jörg Dräger, annenin çalışabilmesine imkân yaratılması gerektiğini belirtiyor. Bu durumun sağlanamadığı koşullar için devlet yardımının şart olduğunu söyleyen Dräger, "çocukların sosyal hayatın parçası hissetmesi için bu zorunlu" diyor.

Araştırmada, asgari geçim yardımı alan ya da hane geliri yoksulluk sınırı altında kalan ailelerde yaşayan çocuklar "yoksul" olarak tanımlanıyor. Bu tanıma göre Almanya'da ortalama aylık gelirin yüzde 60 ya da daha azını kazananlar yoksul sayılıyor.

“Düşük gelirli ailelerde yaşayan çocukların yaşam koşulları” başlığı kapsamında 2006 yılından bu yana yapılan araştırma, her yıl 15 ve üstü yaş gruplarındaki 15 bin kişinin katıldığı anket ile 3 bin 200 çocuğun 5 yıllık yaşam kesitini kapsayan verileri değerlendiriliyor.