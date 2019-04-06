Çalışanına cinsel saldırıda bulunan profesör tutuklandı

Ankara'da bir profesör özel kliniğinde çalışan genç veteriner hekimi darp ederek cinsel saldırıda bulundu. Profesör, genç hekimin şikayeti üzerine tutuklandı.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde öğretim üyesi olan H.B., kendisine ait özel bir klinikte veteriner hekim Ç.B.’ye önce cinsel saldırıda bulundu ardından genç kadını darp etti.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

Olayın ardından profesörün ortağı tarafından şikayetçi olmaması konusunda ikna edilmeye çalışılan Ç.B. hastaneye götürüldü. İddiaya göre, genç kadını muayene eden ve bazı ilaçlar veren jinekolog da genç kadını şikayetten vazgeçirmeye çalıştı.

Daha sonra evine giden genç kadın, durumu annesine anlattı. Anne kız önce hastaneye gidip darp ve tecavüz raporu aldı. Ardından da polise giderek, profesör H.B. ve S.D.’den şikayetçi oldular.

Şüpheli profesör tutuklanması istemiyle Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim, şüpheli profesörünün “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklanmasına karar verildi. Profesör tutuklanarak cezaevine konuldu.