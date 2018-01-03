Çalındı sanılan koyunların firar ettiği ortaya çıktı

Koyunlarını bulamayan köylü, çalındığını düşünerek güvenlik güçlerine başvurdu. Çalındı sanılan koyunların kaçtıkları tespit edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde akşam saatlerinde koyunlarını bulamayan köylü, çalındığını düşünerek jandarmaya haber verdi. Yapılan araştırmada hayvanların çalınmadığı ağıldan firar ettikleri ortaya çıktı.

Olay, Elbeyli köyü Hesbekli mevkiinde meydana geldi. Bugün akşam saatlerinde, Hesbekli mevkiinde Hüseyin Arı, kendisine ait ağıldan koyunların yerinde olmadığını görerek çalındığını düşündü ve jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri yaptıkları arama çalışmalarında koyunların çalınmadığını ve ağıldan firar ederek araziye dağıldığını belirledi.

Koyunların sahibi Hüseyin Arı, tüm koyunları araziden toplayarak ağıla geri soktu ve durumun yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı.