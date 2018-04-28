Çaldığı bisikleti çaldıran hırsız 'isyan' etti: Camide hırsızlık olur mu...

Adana’da çaldığı bisikletin, elini yıkamak için girdiği camide bir başka hırsız tarafından çalınmasının ardından polise başvuran Adem E., “Camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış” dedi.

Adem E., Seyhan ilçesinde İbrahim Vuranay’a ait bisikleti iş yerinin önünden çaldı. Bir süre bisikletle gezen Adem E., elini yıkamak için yol üzerindeki camiye girdi. Döndüğünde duvar kenarına bıraktığı bisikletin çalındığını fark eden Adem E., emniyete giderek, bisikletinin çalındığını söyleyip bulunmasını istedi. Polis, Adem E.’ye bisikletin markasını ve ne kadara aldığını, faturasının olup olmadığını sordu. Şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine kuşkulanan polis, Adem E.’yi çapraz sorguya aldı. Sorguda, Adem E., suçunu itiraf etti: “Bu bisikleti dolaşmak için çaldım. Camiye girip elimi yüzümü yıkamak istedim. Başka hırsız da gelip benden çalmış, camide hırsızlık olur mu? Memlekette namuslu adam kalmamış.” Adem E., ev hapsine çarptırıldı.